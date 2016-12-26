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26 декабря 2016
25 декабря 2016
05:40  26 декабря 2016 1

В Великобритании скончался певец Джордж Майкл

Звезда британской поп-сцены скончался у себя дома на 54 году жизниФото: ru.wikipedia.org

В Великобритании на 54-м году жизни скончался известный певец, обладатель двух премий «Грэмми» Джордж Майкл. Исполнитель умер у себя дома. О причинах смерти пока ничего не сообщается, однако, по словам полиции, каких-либо подозрительных обстоятельств обнаружено не было.

«С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует», — приводит «Газета.Ru» слова агента исполнителя.

Джордж Майкл — популярный британский певец греческого происхождения. За все время его музыкальной карьеры было продано порядка ста миллионов записей, что делает его одним из самых успешных исполнителей поп-сцены.

Сергей Демин
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