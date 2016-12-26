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26 декабря 2016
25 декабря 2016
06:23  26 декабря 2016 15

Милонов хочет лишить Рынску с Бабченко гражданства за глумление над жертвами Ту-154

Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов предложил наказывать за глумление над жертвами авиакатастрофы лишением гражданстваФото: Александр Ельчищев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить гражданства России журналиста Аркадия Бабченко и обозревателя Божену Рынску за глумление над жертвами авиакатастрофы над Черным морем и распродать их имущество.

«Бабченко и Кирицина (Божена) должны быть лишены российского гражданства, высланы из страны, а их имущество реализовано на аукционе в пользу Фонда доктора Лизы для детей ДНР», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение парламентария, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

Ранее, напомним, Бабченко заявил в социальных сетях, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости по отношению к жертвам крушения Ту-154 и их близким, заявив, что не чувствует ничего кроме безразличия, относительно произошедшей трагедии. При этом журналист отметил, что ни радости, ни злорадства он также не испытывает.

Божена Рынска в своих высказываниях также не проявила сочувствия к некоторым жертвам авиакатастрофы вблизи Сочи, найдя при этом своей позиции оправдание.

Сергей Демин
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