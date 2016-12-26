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26 декабря 2016
25 декабря 2016
07:03  26 декабря 2016 4

В Иркутске увеличилось число жертв отравления «Боярышником»

Клипарт. ЯНАО , реанимобиль, реанимация
В больницах Иркутска от отравления «Боярышником» умерли 76 человекФото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

Число погибших от отравления настойкой «Боярышник» в Иркутске выросло до 76 человек, пишет «Лайф» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

«На сегодняшний день скончались 76 человек, из них 72 — от отравления метанолом, причину смерти ещё четверых проверяют специалисты», — сообщили в ведомстве, напомнив, что всего с 18 по 26 декабря от «Боярышника» пострадали 123 человека.

Местная полиция в связи с массовым отравлением, напомним, начала проводить рейды по торговым точкам, изымая из оборота опасные для здоровья жидкости. Расследование уголовного дела, по информации «Газеты.Ru», взял под личный контроль замгенерального прокурора Иван Семчишин.

Сергей Демин
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