Дозаправка Ту-154 Минобороны в Сочи была внеплановой

07:13 26 декабря 2016 6

Работа спасателей не останавливается Фото: Viktor Klyushin/AP/TASS

Дозаправка в Сочи самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение над Черным морем, была внеплановой. Она планировалась в Моздоке, однако из-за погодных условий было решено совершить ее в Адлере.

Заранее никто не знал о том, что самолет будет дозаправляться в другом месте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в спецслужбах. Это одна из причин, по которой версия теракта на борту разбившегося Ту-154 не рассматриваетсяся как основная, отмечает «Газета.ру». Кроме того, на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, откуда вылетел лайнер, пассажиры и багаж тщательно проверялись.

После прилета в Адлер, продолжает собеседник РИА «Новости», самолет был взят под охрану.

«На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки, — приводит издание слова своего источника. — Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом».

На текущий момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта. Ранее, напомним, министр транспорта РФ Максим Соколов также заявил, что рассматривать в качестве причины крушения самолета Ту-154 теракт пока преждевременно.