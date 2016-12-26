{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2016
25 декабря 2016
07:13  26 декабря 2016 6

Дозаправка Ту-154 Минобороны в Сочи была внеплановой

Работа спасателей не останавливаетсяФото: Viktor Klyushin/AP/TASS
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

Дозаправка в Сочи самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение над Черным морем, была внеплановой. Она планировалась в Моздоке, однако из-за погодных условий было решено совершить ее в Адлере.

Заранее никто не знал о том, что самолет будет дозаправляться в другом месте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в спецслужбах. Это одна из причин, по которой версия теракта на борту разбившегося Ту-154 не рассматриваетсяся как основная, отмечает «Газета.ру». Кроме того, на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, откуда вылетел лайнер, пассажиры и багаж тщательно проверялись.

После прилета в Адлер, продолжает собеседник РИА «Новости», самолет был взят под охрану.

«На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки, — приводит издание слова своего источника. — Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом».

На текущий момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта. Ранее, напомним, министр транспорта РФ Максим Соколов также заявил, что рассматривать в качестве причины крушения самолета Ту-154 теракт пока преждевременно.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров