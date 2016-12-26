07:33 26 декабря 2016 20

Элтон Джон и Джордж Майкл были хорошими друзьями Фото: Instagram сэра Элтона Джона

Британский исполнитель сэр Элтон Джон шокирован смертью своего друга Джорджа Майкла. Своими чувствами он поделился в Instagram.

«Я в глубоком шоке. Я потерял любимого друга: доброго, с самой щедрой душой, великолепного художника. Мое сердце с его семьей, друзьями и поклонниками», — написал сэр Элтон Джон.

Ранее стало известно, что певец Джордж Майкл, урожденный Йоргас Кириакос Панайоту, ушел из жизни в 25 декабря в возрасте 53-х лет. Как пишет «Газета.ру», его родственники держат в секрете причины смерти и просят уважать их частную жизнь. Издание Billboard сообщает, что легендарный британский певец мог скончаться от сердечной недостаточности.