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26 декабря 2016
07:33  26 декабря 2016 20

Элтон Джон шокирован смертью Джорджа Майкла. СМИ выяснили, что случилось с певцом

Элтон Джон и Джордж Майкл были хорошими друзьямиФото: Instagram сэра Элтона Джона

Британский исполнитель сэр Элтон Джон шокирован смертью своего друга Джорджа Майкла. Своими чувствами он поделился в Instagram.

«Я в глубоком шоке. Я потерял любимого друга: доброго, с самой щедрой душой, великолепного художника. Мое сердце с его семьей, друзьями и поклонниками», — написал сэр Элтон Джон.

Ранее стало известно, что певец Джордж Майкл, урожденный Йоргас Кириакос Панайоту, ушел из жизни в 25 декабря в возрасте 53-х лет. Как пишет «Газета.ру», его родственники держат в секрете причины смерти и просят уважать их частную жизнь. Издание Billboard сообщает, что легендарный британский певец мог скончаться от сердечной недостаточности.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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