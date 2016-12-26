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26 декабря 2016
25 декабря 2016
07:53  26 декабря 2016 11

В Минтрансе объяснили большой разброс обломков разбившегося самолета

Обломки ищут в радиусе 10,5 кмФото: Нина Зотина/РИА "Новости"
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Обломки лайнера Ту-154 разбросало на огромной площади из-за большого течения. Об этом заявил глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов, возглавивший государственную комиссию по расследованию крушения самолета Минобороны.

По этой причине, пояснил Соколов, поиски займут достаточно долгое время, пишет «Федеральное агентство новостей». Отметим, ранее звучали версии, что обломки самолета разбросало, поскольку он начал разрушаться еще в воздухе.

Министр также заявлял о том, что о причинах трагедии говорить преждевременно — для объективной картины необходимо собрать воедино все данные.

Наталия Вершинина
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