08:18 26 декабря 2016 9

Машина долгое время стояла на обочине, но кому-то помешала Фото: Александр Сухачев

В Златоусте Челябинской области неизвестные люди переворачивают машины. О бессмысленной порче автомобилей и дальнейшем их ограблении злоумышленниками рассказал местный житель Александр Сухачев.

«Обращаю внимание всех автовладельцев, — написал мужчина на своей странице во „ВКонтакте“. — В городе появилась группа отмороженных людей, пакостят уж очень ловко. Выявлено несколько случаев бессмысленной порчи автотранспорта и дальнейшего их ограбления». Александр подчеркивает, что хулиганы «пакостят абсолютно во всех районах города».

Сухачев также проиллюстрировал результаты работы хулиганов фотографиями. По словам мужчины, машину перевернули в районе вокзала.

1/2 Фото: Александр Сухачев

Александр рассказывает, что автомобиль долгое время безвыездно стоял на обочине дороги, однако недавно, по всей видимости, кому-то помешал.

«Люди были в шоке от увиденного, — продолжает житель Златоуста. — Пострадали еще три машины, стоящие в этом же дворе, но не так сильно. Автовладельцы будет внимательны!» Сухачев предположил, что таким образом либо балуются малолетки, либо кто-то отрабатывает заказ автостоянок.