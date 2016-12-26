08:41 26 декабря 2016 5

Николай Коляда пояснил, что не может лишить детей праздника Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В «Коляда-театре» не будут отменять спектакли, запланированные на понедельник, 26 декабря, когда объявлен день траура по погибшим в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ. Такое решение принял руководитель театра, драматург Николай Коляда.

«Новогодние детские праздники, а их у нас сегодня четыре, четыре представления для детей, были проданы и запланированы еще в сентябре—октябре. Лишать детей праздника я не могу. Я не смогу им объяснить, что такое смерть и им не надо пока ничего про это знать», — написал драматург на своей странице в социальной сети Facebook.

Вечером в «Коляда-театре», продолжил драматург, как и заявлено в программе, будет «Комедия в двух действиях «Клуб брошенных жен».

«Но, кто видел и выходил в финале в слезах со спектакля, знает, что там такая комедия, что — смешно-смешно, а к концу сердце от боли сжимается, — говорит драматург. — И этот спектакль я отменять не буду. Там тоже почти всё продано, осталось с десяток билетов».

Коляда рассказал, что перед началом выйдет и скажет публике, и она поймет: в России живем и, если нам дни траура объявлять, то каждый день придется голову пеплом посыпать.

«Люди поймут. В России живем потому что. В России. Очень горько и жалко погибших и их семьи», — говорит драматург.

Коляда признался, что ночью начал смотреть внеплановый показ по ТВ концерт ансамбля Александрова, и смотреть его без слез невозможно: «Лица, лица мужиков и парней, у которых остались семьи, дети. Камера идет по лицам и будто говорит нам: запомните их. Запомним».

Крушение самолета Ту-154 Минобороны произошло утром в воскресенье, 25 декабря. Самолет, направлявшийся из Подмосковья в Латакию (Сирия), упал практически сразу после дозаправки в Сочи. Обломки разбросало в Черном море, ведутся поисковые операции. Причины ЧП пока неизвестны. На борту самолета было 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, которые летели к российским военным, чтобы поздравить их с Новым годом. Кроме того, в Сирию летела известный врач и филантроп Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также журналисты федеральных телеканалов.

В России 26 декабря объявлен днем траура по погибшим в страшной катастрофе. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне также дал распоряжения об отмене на территории региона всех официальных развлекательных и праздничных мероприятий. Единственное исключение, отметил глава Среднего Урала, может быть сделано в отношении елок для маленьких детей.