08:49 26 декабря 2016 5

Россиянам предлагают поднять зарплаты, чтобы увеличить пенсионные доходы Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова предлагает поднять пенсии за счет роста зарплат. Итоговый текст «Стратегии роста» клуб собирается представить президенту в январе.

В фундамент пенсионной стратегии клуба лягут идеи роста доходов граждан, восстановление накопительной пенсии и неповышение страховых взносов. По мнению участников клуба, главный вызов, который стоит перед пенсионной системой, — это сокращение трудоспособного населения и увеличение числа пенсионеров, то есть повышение нагрузки на работающих. Они предлагают принять программу социально-экономического развития, в основе которой будет задача повышения производительности труда и роста доходов населения, идеи «столыпинцев» изучили «Известия». При этом указывается, что перекроить пенсионную систему без повышения доходов работающих граждан никак не получится.

Эксперты клуба также настаивают на сохранении накопительной пенсии, отменив заморозку, к которой прибегло государство. Они считают, что повышение страховых взносов для решения проблем дефицита бюджета и Пенсионного фонда приведет к обратному эффекту за счет ухода в тень. Нагрузка на фонд оплаты труда в России 35,6%, при том, что во всем мире она равна приблизительно 18%.

Гендиректор УК «КапиталЪ» Вадим Сосоков считает, что для улучшения пенсионного обеспечения сейчас необходимо работать по двум направлением: повышать пенсионный возраст в качестве ответа на демографическую ситуацию и повышать доходы населения, при этом без последнего «мы в любом случае эту проблему не решим». Критики этого предложения отмечают, что с повышением доходов населения будут подниматься цены и в итоге коэффициент замещения не улучшится.