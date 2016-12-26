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26 декабря 2016
25 декабря 2016
09:17  26 декабря 2016 2

Молодые родители разорятся на питании детей. Минсельхоз не хочет сдерживать цены

Клипарт, детское насилие
Чтобы накормить малыша, родителям придется покупать в магазинах дорогое детское питаниеФото: depositphotos.com © URA.Ru

С 2017 года правительство собирается отказаться от практики регулирования цен на детское питание регионами. В правительстве на согласовании находится документ, который лишит регионы права устанавливать торговые наценки на детское питание.

Документ, согласно которому регионы лишаются права устанавливать торговые наценки на детское питание, был разработан Минсельхозом и поддержан профильными министерствами. В Минэкономики, в частности, убеждены, что регулирование надбавок на детское питание может приводить к росту цен на другие товары за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки, пишет «Коммерсант». В Минсельхозе добавляют, что если сейчас не отменить ограничение наценок, то возможно резкое сокращение ассортимента детского питания в регионах, где зафиксированы максимальные надбавки.

По мнению ведомства, в первую очередь сокращен будет ассортимент специализированных продуктов, предназначенных для кормления детей раннего возраста с различными отклонениями по здоровью. Сжатие каналов продаж может дойти до исключения детского питания из ассортимента магазинов, что приведет к сокращению объема продаж более чем на треть.

В правительстве также отмечают, что ситуацию усугубляют вступающие в силу 1 января поправки к закону «О торговле», ограничивающие до 5% допустимый размер премий и бонусов, которые ритейлеры могут брать с поставщиков. Один из крупных производителей детского питания уже столкнулся со снижением объемов закупок со стороны розничных сетей. В другой крупной сети подтвердили, что из-за действующих ограничений продажа детского питания стала почти нерентабельной.

По версии властей регионов, в результате отказа от регулирования наценок детское питание может подорожать и оказаться недоступным для малообеспеченных граждан.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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