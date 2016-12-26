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26 декабря 2016
25 декабря 2016
09:51  26 декабря 2016 1

В московских аэропортах отменили более 30 рейсов, десятки задерживаются

Аэропорт Шереметьево. Москва, багаж, турист, шереметьево
Многим пассажирам придется очень долго ждать рейсаФото: Антон Белицкий © URA.Ru

В аэропортах Москвы отменены более 30 рейсов, еще десятки задерживаются. Особенно много рейсов отменено в Шереметьево.

Согласно онлайн-табло аэропорта, отменен два рейс «Аэрофлота» SU1205 в Пермь, который должен был состояться в 23.30, SU1415 в Екатеринбург, запланированный на 23.40. Отменены также рейсы в Пермь, запланированные на 6.40 и на 18.10, в Екатеринбург — на 17.50, в Тюмень, запланированный на 16.25, как и на 9.45. Кроме того, отменены несколько рейсов в Варшаву, Дрезден, Ростов-на-Дону, Нижнекамск, Оренбург, Ригу, Нижний Новгород и так далее.

Множество рейсов задерживается, среди них рейсы в Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Нижневартовск, Сургут и множество других внутренних и международных.

В Домодедово по состоянию на 07:22 мск были отменены два рейса, еще 16 задержаны.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», причиной массовой отмены рейсов стали погодные условия, а именно — гололед.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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