СКР рассматривает новую версию крушения самолета Ту-154 Минобороны

09:52 26 декабря 2016 1

Самолет рухнул в море спустя две минуты после вылета, экипаж ничего не успел сообщить диспетчерам Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Борт Ту-154 Минобороны могло погубить плохое топливо, считают в Следственном комитете России (СКР). Не исключается также и версия теракта.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия»). Оно передано в центральный аппарат СКР для проведения наиболее полного и объективного расследования, сообщила «Известиям» официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

На данный момент следствие рассматривает две основные версии — техническую неисправность и ошибку экипажа. Самолет взлетел, затем набор высоты прекратился, и начался разворот со снижением. В процессе разворота или после него самолет мог врезаться в воду. Это возможно при потере тяги (возможно, были проблемы с двигателем) и полном или частичном отказе управления.

В воскресенье в аэропорту Адлера были проведены заборы авиационного керосина, которым дозаправили самолет. Источник издания, близкий к следствию, сообщил, что не исключена версия о плохом качестве топлива, которое могло стать причиной катастрофы.

«Три двигателя одновременно отказать не могут, это возможно, только если топливо некондиционное», — считает заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь Маликов. Он также не исключает, что причиной катастрофы могла стать рассинхронизация при убирании закрылков: если из-за нарушения механизма закрылки переводятся из взлетного положения в полетное не одновременно, появляется сильный боковой крен, справиться с которым экипаж не всегда в состоянии.

Однако его версию оспаривает летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев, который говорит о том, что самолет был очень надежным, а катастрофу он называет просто необъяснимой. «Техническое обслуживание Министерство обороны проводит регулярно. Система безопасности на высочайшем уровне. Экипажи подготовлены как нигде. Что могло случиться? Это какая-то мистика», — говорит Толбоев.

Следствие также не исключает и версию теракта на борту лайнера, поскольку пилоты ничего не успели передать на землю. Самолет пропал с радаров во время разворота над морем. А разлет обломков довольно велик — 1,5—8 км от берега. Такое обычно бывает, когда самолет разваливается в воздухе, как это произошло с аэробусом А321 над Синаем в октябре 2015 года.

Ту-154 Минобороны потерпел крушение над Черным морем утром в воскресенье, 25 декабря. Авиакатастрофа унесла жизни 92 человек. Погиб фактически весь основной состав хора, входящего в ансамбль имени Александрова, вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, одна из самых известных в стране благотворителей Доктор Лиза — Елизавета Глинка, журналисты с «Первого канала», НТВ и «Звезды».

В правительстве создана спецкомиссия по расследования катастрофы. На месте крушения ведутся поиски погибших и обломков самолета.