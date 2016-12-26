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22 декабря 2016
10:09  26 декабря 2016 2

Профессор КГУ поддержал противников добычи урана в Зауралье. «Это будет страшнее Чернобыля»

Зимний Курган., зима, кгу, курганский государственный университет
Двадцать лет назад Алексей Таранов участвовал в разведке месторождения ДобровольноеФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Доктор технических наук, профессор Курганского государственного университета и председатель общественного совета при департаменте природных ресурсов Курганской области Алексей Таранов поддержал обращение жителей села Звериноголовское к президенту РФ Владимиру Путину, которые выступают против добычи урана на месторождении Добровольное.

В разговоре с корреспондентом «URA.Ru» профессор пояснил: «Если там начнется добыча урансодержащих солей методом глубинного выщелачивания, то мы уничтожим Тобол и все водоемы, находящиеся в пойме, даже если все пойдет в штатном режиме без аварий».

По словам Алексея Таранова, месторождение расположено на осадочных горизонтах, по нормам разработки месторождений уран можно добывать только в скальных или обломочных породах. Более того, Добровольное расположено в пойме на водосборе, то есть «вся вода, которая течет в Тобол, будет проходить через водоносный горизонт, вымывать радиоактивные и токсичные соединения и все это будет попадать в воду, колодцы». «Это страшнее Чернобыля будет. Сам диоксид урана, который добывают, не так страшен. Но попутно выделяется радий — стойкий радиоактивный элемент, у него период полураспада трое суток, при этом выделяется радон — смертельно радиоактивный газ, — рассказал профессор, — Также будут образовываться токсичные соли».

Таранов отметил, что в молодости участвовал в разведывательных работах на месторождении Добровольное. «Мой брат был главным геофизиком этой экспедиции, он умер от радиационного заражения, — продолжает профессор, — Воды в данном месте высоконапорные, когда скважина зафонтанировала на 100 метров, для разгрузки сделали скважины в Сосновой роще, в Бугровом. Двадцать лет назад мы все это объясняли бывшему губернатору Курганской области Олегу Богомолову, он тогда отказал „Далуру“».

Как ранее сообщало «URA.Ru», инициативная группа жителей Звериноголовского района просит президента РФ Владимира Путина о проведении независимой общественной экологической экспертизы месторождения. В декабре председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении аукциона на право пользования месторождением «Добровольное» для разведки и добычи урана. Аукцион планируется провести в 2017 году.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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