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22 декабря 2016
10:13  26 декабря 2016 0

Челябинский губернатор изменил планы из-за траура по разбившемуся Ту-154

Спущенные флаги в день траура. Челябинск, зсо
На административных зданиях Челябинской области приспущены флагиФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Объявленный президентом РФ Владимиром Путиным на 26 декабря траур по разбившемуся Ту-154 скорректировал планы южноуральских властей. Так, глава региона Борис Дубровский перенес губернаторскую елку для детей—сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе Дубровского.

На всех административных зданиях приспущены российский, областной и муниципальные флаги. Отменены все запланированные на понедельник мероприятия, в том числе открытие ледового городка на площади Революции в Челябинске. Накануне, 25 декабря, с минуты молчания начались показательные выступления по фигурному катанию на чемпионате России в Челябинске.

Минуты молчания предшествуют и традиционным аппаратным совещаниям в администрации города и правительстве области.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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