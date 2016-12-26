10:19 26 декабря 2016 10

Доктор Лиза стояла у истоков проекта первого в Свердловской области хосписа Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил назвать центр паллиативной помощи в Екатеринбурге в честь Елизаветы Глинки, погибшей в катастрофе летевшего в Сирию военного Ту-154М.

«Доктор Лиза стояла у истоков проекта первого в Свердловской области хосписа — это когда мы с ней сидели и разговаривали „глаза в глаза“ с Мишариным, и он дал добро на открытие хосписа, который сейчас находится в Верх-Нейвинском, — пояснил „URA.Ru“ свою инициативу Евгений Ройзман. — В открытии отделения паллиативной помощи в Екатеринбурге она тоже принимала участие. И потом именно она открыла первый хоспис на территории постсоветского пространства и сама в нем работала. Поэтому это было бы справедливо».

«Фонд „Справедливая помощь“ помог в сборе средств на оснащение хосписа, аккумулировав на специальном счете два миллиона рублей пожертвований, — продолжил Ройзман. — Эти средства были вложены в реконструкцию и оснащение екатеринбургского хосписа, открывшегося этим летом. Елизавета приезжала в наш город и накануне открытия паллиативного отделения. Тогда она долго беседовала с врачами и выказала несколько очень важных предложений по организации работы хосписа»

Первое в Екатеринбурге отделение паллиативной помощи при ГКБ №2 открылось в июле 2016 года на улице Челюскинцев, 5. Под него выделили бывший инфекционный корпус детской больницы №11, в котором был сделан капитальный ремонт. Помимо бюджетных средств на ремонт и текущее финансирование хосписа, ему активно помогают благотворители, в частности, благотворительный фонд «Вера», а также фонд Ройзмана. На днях Ельцин Центр перечислил хоспису всю выручку от продажи билетов в музей Б.Н. Ельцина и арт-галерею за один день.