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26 декабря 2016
25 декабря 2016
10:29  26 декабря 2016 0

В Москве ждут первый рейс с телами жертв крушения Ту-154

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабль, шторм
Спасательная операция в Черном море осложненаФото: Pixabay
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Первый рейс с 10 телами жертв крушения Ту-154 вылетел в Москву, сообщили в Минобороны. В поисковой операции возникли сложности.

Тела погибших, а также 86 фрагментов разбившегося Ту-154 будут доставлены в столицу самолетом военно-транспортной авиации Ил-76, сообщает РЕН-ТВ.

Спасательные работы на месте крушения продолжаются. На данный момент водолазам удалось обнаружить 11 погибших в авиакатастрофе. Как сообщили «Газете.Ru» в МЧС, в спасательной операции задействованы десять судов, часть из которых с гидроакустическим оборудованием. «Кроме того, увеличена группировка водолазов с глубоководными аппаратами «Фалькон», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточняют, что в поисковых работах задействованы более 3.5 тысяч человек. Поиски в районе авиакатастрофы осложняются из-за особенностей рельефа дна в районе падения и большого диапазона глубин, пишет «Федеральное агентство новостей».

Авиакатастрофа Ту-154 Минобороны произошла утром 25 декабря. Самолет вылетел на авиабазу Хмеймим из аэропорта Адлера спустя 2 минуты после вылета он пропал с экранов радаров. Позднее стало известно, что самолет разбился в Черном море в 1,5 км от побережья Сочи. На борту находились 92 человека, в числе которых артисты ансамбля имени Александрова, благотворитель Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и журналисты федеральных телеканалов.

Нина Калинина
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