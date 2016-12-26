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10:34  26 декабря 2016 0

Губернатор Кокорин представил нового руководителя корпорации развития Зауралья

Сандаков суд по мере пресечения Челябинск, портфель
В корпорации развития Зауралья сменился руководительФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин представил членам правительства нового руководителя АО «Корпорация развития Зауралья» Алексея Чуева, передает корреспондент «URA.Ru».

Как отметил губернатор, директор исполняет обязанности со 2 декабря этого года. «Многие его знают», — отметил Кокорин, пожелав Алексею Чуеву успехов.

Алексей Чуев известен как предприниматель и совладелец нескольких предприятий в Курганской области, в числе которых ремонтная компания ООО «Крез», ресторан «Барбосса».

Акционерное общество «Корпорация развития Зауралья» создано в 2014 году и занимается предпроектной проработкой инвестиционных предложений.

Анна Бояркина
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