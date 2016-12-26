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12:04  26 декабря 2016 1

По Тюмени пробежалась компания Дедов Морозов в трусах. ФОТО, ВИДЕО

"Деды Морозы" оказались моржамиФото: скриншот с видео You Tube

Видео, на котором запечатлен забег пятерых «Дедов Морозов» в одних трусах по зимней Тюмени, «взорвало» городские паблики в соцсетях. В Интернете появилось сразу несколько роликов, где можно увидеть бегунов, оказавшихся моржами-активистами, решившими оригинально поздравить горожан с Новым годом.

Несмотря на сравнительно небольшую температуру воздуха — около восьми градусов ниже нуля — пробежка в трусах все равно шокировала очевидцев. Однако реакция большинства на флешмоб была позитивной. Пока одна часть пользователей соцсетей упражнялась в остроумии в комментариях под размещенными видеороликами, другая гадала, какова была цель забега в трусах, действительно ли его участники «Деды Морозы» и куда они бежали.

Большинство роликов было снято в границах первого Заречного микрорайона в Тюмени, на улице Щербакова. Однако, как отметил в комментариях к одному из постов один из участников забега Андрей Ибрагимов, дистанция была намного длиннее. Ибрагимов также рассказал подробности марафона «Дедов Морозов», оказавшихся городскими моржами.

«Вообще-то мы от Моста Влюбленных бежали, а от ТРЦ „Панама“ нас только заметили проезжающие машины. Спасибо всем горожанам — на протяжении всего забега нам сигналили и тем самым подбадривали. Холодно не было, потому что пока двигаешься — невозможно замерзнуть, тем более погода нам благоволила. Протяженность забега была около пяти километров, — прокомментировал флешмоб Ибрагимов. — Очень живой и насыщенный эмоциями забег проводится ежегодно, в прошлом году маршрут был от мемориала Вечного огня до Тюменского драмтеатра. В этот раз мы решили разнообразить направление и бежали от Моста Влюбленных до базы „Моржи Тюмени“, вблизи озера Кривое. Забег традиционно посвящен предстоящему Новому году и таким образом мы всех тюменцев и гостей города поздравляем с новогодними праздниками. Занимайтесь спортом, будьте здоровы и присоединяйтесь к большому сообществу моржей горда Тюмени».

Видео: портал Car72

Видео: Александр Боярский

Борис Конаков
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