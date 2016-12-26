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Главные новости ЯНАО
10:47  26 декабря 2016 6

На Ямале отменяют утренники и не пускают в эфир рекламу

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, свечи, иконы, мемориал, траур, богоматерь
На Ямале в день траура по жертвам катастрофы с самолетом Минобороны отменяют детские елкиФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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На Ямале в понедельник, 26 декабря, отменены развлекательные мероприятия и не будет рекламы на телевидении. Ограничения связаны с национальным днем траура. Страна скорбит по жертвам авиакатастрофы над Черным морем. Глава Ямала Дмитрий Кобылкин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, Дмитрий Кобылкин в понедельник, 26 декабря, работает в Салехарде. Утром состоялось совещание с руководителями силовых структур о межведомственном взаимодействии. Далее планируется встреча с депутатами Заксобрания Ямала. «Все совещания начинаются с минуты молчания», — добавили в пресс-службе.

Муниципалитеты переносят елки и утренники, назначенные на понедельник, 26 декабря.

Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 25 декабря. Погибли 92 человека, находившиеся на борту Ту-154, который эксплуатировался Минобороны. В числе жертв крушения — члены ансамбля имени Александрова, благотворитель Доктор Лиза, журналисты. Они летели в Сирию поздравить российских военных с Новым годом.

Юлия Фролова
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