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11:01  26 декабря 2016 1

Празднование Нового года в Перми стало дороже на 9%

Новогоднее оформление стола. Екатеринбург, сервировка, новый год, декор, оформление стола, рождество
Пермяки не хотят экономить на праздникеФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Пермские ученые посчитали примерную стоимость новогоднего стола. За два года она выросла на 439 рублей.

С 2014 года экономисты ПГНИУ высчитывают «новогодний индекс пермяка» — один из показателей, иллюстрирующих инфляционные процессы. В этот показатель входит стоимость основных ингредиентов для популярных салатов, шоколад, напитки, елка и елочные игрушки. В общей сложности цены на все это за два года выросли на 9%. В 2016 году новогодний стол обойдется в 5373 рубля, сообщает пресс-службе Пермского университета.

Больше всего выросли цены на помидоры (142%), консервированные огурцы (104%) и майонез (65%). Стоимость некоторых продуктов понизилась. На 44% подешевели шоколадные конфеты, на 31% — вареная колбаса, на 44% — шампанское.

«Экономическое положение в стране стабилизировалось, и в этом году, как и в прошлом, пермяки смогут себе позволить традиционный набор продуктов на столе. Учитывая авторитетные прогнозы развития государства на ближайший период, резких перепадов цен не ожидается», — рассказала и. о. заведующей кафедрой маркетинга экономического факультета ПГНИУ Екатерина Антинескул.

При этом пермяки не собираются экономить на праздновании Нового года. Как показал опрос, проведенный студентами экономического факультета, в целом каждый респондент готов потратить 8,5 тысяч на встречу праздника. 89% процентов при этом заявили, что будут отмечать дома.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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