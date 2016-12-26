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11:18  26 декабря 2016 0

В Тюмени с крыши школы упал и разбился мужчина. ФОТО

Открытая лицензия от 16.09.2016.Телевизор, коты, скорая помощь , 03, скорая помощь
Упавший с крыши мужчина был госпитализирован в ОКБ №2 ТюмениФото: pixabay.com

В Тюмени с крыши школы упал человек. Мужчина пытался чистить снег, но не удержался на наклонной поверхности и упал вниз, сообщают в соцсетях тюменцы.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения подтвердили факт происшествия в школе №60 в Тюмени. В 11 часов 27 минут в воскресенье, 25 декабря, в «скорую» поступил вызов. Через 12 минут машина была на месте, пострадавшему оказали медицинскую помощь и доставили в ОКБ №2 в Тюмени, где он и находится сейчас.

«Пострадавший госпитализирован в ОКБ-2 с множественными переломами, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние стабильное, жизни мужчины ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе департамента.

В соцсети «ВКонтакте» очевидец Ярослав Блинов сообщил, что на крыше работали несколько человек, и они были пристегнуты страховочными поясами. «Почему упал — неизвестно», — пишет Блинов. В пресс-службе областной станции «Скорой помощи» отказались сообщить, в каком состоянии находился пострадавший после падения и какие он получил травмы.

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Мужчина сорвался с высоты трех-четырехэтажного дома фото — Ярослав Блинов

В школе №60 «URA.Ru» заверили, что пострадавший не является их работником — это сотрудник подрядной организации, нанятой для чистки снега. Уточнить обстоятельства происшествия или дать контакты подрядчика в школе не смогли.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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