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26 декабря 2016
11:05  26 декабря 2016 2

Поздравление президента шокировало чехов. Он пожелал им опасной жизни

Президент Чехии Милош Земан напугал граждан страны оригинальным поздравлениемФото: Википедия

Президент Чешской республики Милош Земан шокировал чехов пожеланием опасной жизни в 2017 году. С неофициальным обращением глава государства обратился к соотечественникам в эфире радио Frekvence 1.

Земан отметил, что ему скучно желать чехам доброго здоровья и банальных успехов. «Вы знаете, что я вам пожелаю? Опасной жизни, полной рисков, полной сражений и, что самое главное, полной побед. Потому что без сражений вы не сможете одерживать победы», — заявил в радиоэфире президент Чехии. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает издание, поздравление Милоша Земана носило неофициальный характер. перед нацией с поздравительной речью он выступит только 2 января.

Нина Калинина
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