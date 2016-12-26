11:05 26 декабря 2016 2

Президент Чехии Милош Земан напугал граждан страны оригинальным поздравлением Фото: Википедия

Президент Чешской республики Милош Земан шокировал чехов пожеланием опасной жизни в 2017 году. С неофициальным обращением глава государства обратился к соотечественникам в эфире радио Frekvence 1.

Земан отметил, что ему скучно желать чехам доброго здоровья и банальных успехов. «Вы знаете, что я вам пожелаю? Опасной жизни, полной рисков, полной сражений и, что самое главное, полной побед. Потому что без сражений вы не сможете одерживать победы», — заявил в радиоэфире президент Чехии. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает издание, поздравление Милоша Земана носило неофициальный характер. перед нацией с поздравительной речью он выступит только 2 января.