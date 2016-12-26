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11:33  26 декабря 2016 0

Челябинские силовики подготовились к Новому году. Праздник отменятся для нескольких тысяч человек

Полиция. Челябинск., полиция, кинолог, строй
В новогодние каникулы пожарным и полицейским придется поработатьФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В Челябинске создана группировка сил, чтобы обезопасить новогодние праздники, сообщили «URA.Ru» в администрации города. От всевозможных бедствий горожан будут беречь полицейские, частные охранники, пожарные и спасатели.

От пожаров челябинцев готовы защитить 25 спецмашин, к которым при необходимости готовы добавить еще от 12 до 20 единиц техники — число пожарных может увеличиться до трехсот человек

Также в дни праздников будут постоянно дежурить 11 спасателей, готовых выехать на вызов на двух автомобилях. При необходимости число людей и техники готовы увеличить в два и даже в три раза.

По линии полиции порядок в мегаполисе будут охранять 1,3 тыс. человек, в резерве — еще 320 сотрудников частных охранных предприятия и 72 казака, а также члены народных дружин.

Особые меры безопасности будут предприняты 31 декабря и в главном ледовом городке мегаполиса, на площади Революции. Накануне шоу и фейерверка территорию города проверят на предмет взрывных устройств. Помимо полицейских порядок в новогоднюю ночь в городке, в том числе во время праздничного салюта, будут охранять специально законтрактованные городом частники.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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