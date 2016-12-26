Тела погибших в катастрофе Ту-154 могут находиться в соседних странах

11:24 26 декабря 2016 10

Максим Соколов ведет переговоры с Абхазией о поиске погибших Фото: минтранс РФ

Тела погибших в авиакатастрофе пассажиров и членов экипажа Ту-154 могут быть обнаружены у границ соседних стран. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов в ходе заседания правительственной комиссии по расследованию трагедии.

Как посчитали эксперты, часть останков могло отнести течением к границе с Абхазией. Как сообщил министр Соколов, вечером 25 декабря он уже связывался по телефону с премьер-министром страны. По его словам, Абхазия готова предоставить поисково-спасательные отряды и технику для помощи в поисках останков пропавших, передает его слова «Утро.ру».

Авиакатастрофа Ту-154 Минобороны произошла утром 25 декабря в пяти километрах от берега в Черном море. Погибли 92 человека, в том числе хор ансамбля имени Александрова, Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и журналисты федеральных телеканалов.