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26 декабря 2016
11:24  26 декабря 2016 10

Тела погибших в катастрофе Ту-154 могут находиться в соседних странах

кобылкин соколов , кобылкин дмитрий, соколов минтранс
Максим Соколов ведет переговоры с Абхазией о поиске погибшихФото: минтранс РФ
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Тела погибших в авиакатастрофе пассажиров и членов экипажа Ту-154 могут быть обнаружены у границ соседних стран. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов в ходе заседания правительственной комиссии по расследованию трагедии.

Как посчитали эксперты, часть останков могло отнести течением к границе с Абхазией. Как сообщил министр Соколов, вечером 25 декабря он уже связывался по телефону с премьер-министром страны. По его словам, Абхазия готова предоставить поисково-спасательные отряды и технику для помощи в поисках останков пропавших, передает его слова «Утро.ру».

Авиакатастрофа Ту-154 Минобороны произошла утром 25 декабря в пяти километрах от берега в Черном море. Погибли 92 человека, в том числе хор ансамбля имени Александрова, Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и журналисты федеральных телеканалов.

Нина Калинина
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