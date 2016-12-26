11:49 26 декабря 2016 1

Глава Сургута Вадим Шувалов перенес итоговую пресс-конференцию из-за общенационального траура Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Мэр Сургута Вадим Шувалов перенес запланированную на 26 декабря итоговую пресс-конференцию. Глава крупнейшего города ХМАО отменил встречу с журналистами из-за общенационального траура, сообщили «URA.Ru» в администрации.

Пресс-конференция, на которой Шувалов должен был подвести итоги уходящего года, была запланирована на понедельник, 26 декабря. Однако мэр Сургута перенес традиционную встречу с журналистами — по предварительным данным, она состоится в четверг, 29 декабря. В администрации сообщили, что пресс-конференцию отменили из-за объявленного президентом Владимиром Путиным общенационального траура.

Самолет Минобороны Ту-154, летевший в Сирию, разбился 25 декабря в пяти километрах от берега Черного моря. Погибли 92 человека, в том числе хор ансамбля имени Александрова, Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и журналисты федеральных телеканалов.