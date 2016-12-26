{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
22 декабря 2016
11:49  26 декабря 2016 1

Мэр крупнейшего города ХМАО отказался от общения с журналистами из-за упавшего Ту-154

Тур Шувалова по коммунальным объектам. Сургут, Шувалов Вадим
Глава Сургута Вадим Шувалов перенес итоговую пресс-конференцию из-за общенационального траураФото: Александр Кулаковский © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

Мэр Сургута Вадим Шувалов перенес запланированную на 26 декабря итоговую пресс-конференцию. Глава крупнейшего города ХМАО отменил встречу с журналистами из-за общенационального траура, сообщили «URA.Ru» в администрации.

Пресс-конференция, на которой Шувалов должен был подвести итоги уходящего года, была запланирована на понедельник, 26 декабря. Однако мэр Сургута перенес традиционную встречу с журналистами — по предварительным данным, она состоится в четверг, 29 декабря. В администрации сообщили, что пресс-конференцию отменили из-за объявленного президентом Владимиром Путиным общенационального траура.

Самолет Минобороны Ту-154, летевший в Сирию, разбился 25 декабря в пяти километрах от берега Черного моря. Погибли 92 человека, в том числе хор ансамбля имени Александрова, Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и журналисты федеральных телеканалов.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров