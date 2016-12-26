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Главные новости Свердловской области
11:49  26 декабря 2016 12

В Екатеринбурге отправили под стражу чиновника МУГИСО, контролировавшего рекламу

Арест директора департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин, разунин игорь
Разунин был задержан при получении взяткиФото: УФСБ по Свердловской области

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для директора департамента рекламы министерства госимущества Свердловской области Игоря Разунина. Об этом «URA.Ru» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Чиновника, обвиняемого во взятке, суд отправил под домашний арест сроком на два месяца (до 21 февраля 2017 года).

Директор департамента рекламы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Игорь Разунин был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Свердловской области 23 декабря после получения взятки в крупном размере.

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В мингосимуществе Свердловской области — новый арест

Разунин работает в должности директора департамента рекламы МУГИСО со времени основания подразделения министерства — с марта 2016 года, когда к мингосимуществу окончательно перешли рекламные полномочия от города Екатеринбурга. Именно Разунин сформировал департамент, который в короткие сроки стал демонтировать наружную рекламу, обследовать рекламные конструкции и составлять схемы конструкций на территории города и разрабатытать новую концепцию размещения рекламы в Екатеринбурге.

Одна из обязанностей департамента рекламы — подготовка техусловий для аукционов на право аренды рекламных конструкций. Первые торги на рекламные места прошли в октябре. Однако итоги по одному лоту первых же трех торгов были опротестованы участниками рынка: они пожаловались в антимонопольную службу, заявив, что условия были прописаны под конкретную компанию.

Андрей Гусельников
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