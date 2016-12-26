Владелец автомойки в Лянторе полтора года держал в рабстве должника

11:59 26 декабря 2016 1

Должник полтора года не покидал помещения автомойки Фото: Илья Московец © URA.Ru

Сотрудники уголовного розыска города Лянтора в Сургутском районе освободили из рабства 21-летнего гражданина Армении, который более полутора лет насильственно удерживался на территории автомойки.

«Возбуждено уголовное дело по статье „незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, и самоуправство“, — сообщила „URA.Ru“ старший помощник руководителя СКР по ХМАО Алина Никифорова — 41-летнему владельцу мойки предъявлено обвинение, он арестован». Все полтора года он заставлял мужчину бесплатно работать на мойке и запрещал покидать ее пределы.

Выяснилось, что в мае 2015 года потерпевший повредил два автомобиля клиентов автомойки, причинив материальный ущерб хозяину бизнеса, который заплатил владельцам авто более 200 тысяч рублей. Для возмещения причиненного материального ущерба хозяин автомойки обязал потерпевшего «отрабатывать» долг — бесплатно мыть машины клиентов и до момента полного погашения долга находиться исключительно в помещении автомойки.