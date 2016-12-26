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22 декабря 2016
12:20  26 декабря 2016 3

Правительство Зауралья выделило деньги на поддержку врачей. Придется отработать

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Нижний Тагил, врач, доктор, медицина
Врачам будут субсидировать ипотечный займыФото: Александр Ельчищев © URA.Ru

В Курганской области врачам предоставят субсидию на погашение ипотечного кредита. Такое решение приняли на заседании правительства региона в понедельник, 26 декабря, для привлечения медицинских кадров в область, передает корреспондент «URA.Ru».

Право на субсидию имеют медицинские работники с высшим образованием, являющиеся участниками программ ипотечного жилищного кредитования Курганской области. Как пояснила директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина, размер субсидии составляет 20% от стоимости жилья, указанной в кредитном договоре, но не более 350 тыс. рублей для городов областного подчинения и не более 500 тыс. рублей для городов районного подчинения. После получения субсидии врач обязан отработать не менее семи лет в медицинской организации области на полную ставку.

На реализацию в 2017 году в бюджете региона предусмотрено 10 млн рублей.

Анна Бояркина
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