12:10 26 декабря 2016 5

Рамзан Кадыров увековечил память Доктора Лизы Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Детской клинической больнице в Грозном присвоено имя Доктора Лизы. распоряжение об этом подписал глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее в своем Instagram чеченский лидер заявил, что увековечит память благотворителя, а также погибшего руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова дирижера Валерия Халилова.

«Миллионы россиян с болью в сердцах восприняли весть о трагедии с самолетом Ту-154. Погибли артисты, журналисты, военнослужащие. В этом списке и Елизавета Глинка, которую мы все с вами знали как Доктора Лизу. Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек, — пишет Рамзан Кадыров. — Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжелый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи…». Он сообщил на своей странице в соцсети, что ее имя будет носить республиканская детская клиническая больница в Грозном.

Также глава Чечни сообщил, что намерен посмертно наградить погибшего в авиакатастрофе Валерия Халилова медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», пишет «Газета.Ru». «Ансамбль заслужил мировую известность. Он на протяжении десятилетий выступал во многих странах. Артисты вдохновляли солдат и матросов нашего Отечества на ратные подвиги… Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России», — написал Кадыров.

Скрин Тwitter Дмитрия Смирнова

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что присвоит одному из медицинских учреждений Минобороны имя погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки, а глава Екатеринбурга Евгений Ройзман собирается назвать в память о Докторе Лизе один из хосписов уральской столицы.

Елизавета Глинка направлялась в Сирию самолетом Минобороны Ту-154, который потерпел крушение в Черном море утром, 25 декабря. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту, в том числе артисты ансамбля имени Александрова.