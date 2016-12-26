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12:02  26 декабря 2016 0

Суд отложил допрос главы «курганской рублевки»

Встреча главы Кетовского района Александра Носкова с жителями поселка Старый Просвет. Кетовский район Курганская обл, носков александр
Александра Носкова обвиняют в получении взяткиФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В Кетовском суде началось рассмотрение уголовного дела главы района Александра Носкова. Первое заседание состоялось в понедельник, 26 декабря, передает корреспондент «URA.Ru».

Кроме обвиняемого Александра Носкова, на суд явились лишь двое потерпевших — представители многодетных семей, которые, по версии обвинения, из-за махинаций с землей не смогли получить положенные по закону участки под строительство жилых домов. Обвинение зачитал прокурор Алексей Киселев.

Глава Кетовского района Александр Носков обвиняется в получении взятки и злоупотреблении полномочиями в период исполнения обязанностей главы Кетовского сельсовета в 2013 году. В деле фигурирует три эпизода, прокуратура утверждает, что Носков получил от своего знакомого Кузьменко три взятки по 100 тысяч рублей каждая. За эти деньги он помог получить крупные земельные участки в престижных районах по символической стоимости. В результате его знакомый за сумму чуть более 50 тысяч рублей получил в собственность участки земли, фактическая рыночная стоимость которых свыше 4 млн рублей.

Адвокат обвиняемого Марина Толстикова довольно кратко ответила на обвинения. По ее мнению, в полномочия Александра Носкова как главы сельсовета в тот период не входило распоряжение землей.

Дальнейшее рассмотрение дела, допрос потерпевших и самого обвиняемого отложили из-за неявки второго адвоката Александра Носкова — Алексея Попова. Следующее слушание назначено на 19 января.

Носков продолжает настаивать на своей невиновности. В разговоре с «URA.Ru» он отметил, что эти земельные участки были вне границ сельского совета и не могли быть выделены под жилую застройку. «Вы же помните, я просил разрешения изменить границы и получил по носу», — отметил глава района.

Носков и его защита надеются, что дело рассмотрят в сжатые сроки и оно не будет отвлекать главу от руководства районом. Об отстранении от служебных обязанностей, напомним, следствие не ходатайствовало.

В суд готовятся передать еще одно масштабное дело по махинациям с земельными участками в Кетовском районе. В качестве обвиняемых в нем проходят многие главы пригородных сельсоветов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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