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Главные новости ЯНАО
12:17  26 декабря 2016 1

Уборщица бросила новорожденного ребенка в подъезде в Новом Уренгое

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Новорожденного ребенка нашли в декабре на полу в подъезде Нового УренгояФото: Pixabay

В Новом Уренгое роженица оставила младенца в подъезде. Малышку нашел один из жителей дома 24 декабря 2016 года. Новорожденная была укутана в полотенце. Полиция уже установила личность ее матери. Ребенок госпитализирован в больницу, рассказали в пресс-службе управления МВД Ямала.

Девочку родила 19-летняя жительница Нового Уренгоя. «Она, находясь в квартире по месту жительства, не обращаясь в больницу, родила ребенка. При этом девушка осознавала, что неоказание своевременной медпомощи новорожденному может привести к смерти. Далее, желая скрыть факт рождения ребенка от родственников, умышленно оставила девочку, обернутую в трикотажное полотенце, на бетонном полу в подъезде соседнего дома», — сообщили подробности инцидента в полиции.

Роженицу пришлось госпитализировать — ей была сделана гинекологическая операция. Полиция проводит проверку.

Как стало известно «URA.Ru» от источников в медицинской среде, девушка работает в одном из кафе уборщицей. Они прибыла в Новый Уренгой из Кыргызстана. Малышка родилась доношенной.

Юлия Фролова
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