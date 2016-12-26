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26 декабря 2016
12:24  26 декабря 2016 4

Разбившиеся Ил-18 и Ту-154 летом встречались в Кольцово. ФОТО

Разбившиеся Ил-18 и Ту-154 в аэропорту КольцовоФото: Всеволод Махов
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Потерпевшие крушение в декабре военные самолеты Ил-18 и Ту-154 летом 2016 года встречались в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Житель Екатеринбурга Всеволод Махов сфотографировал оба разбившихся на прошлой неделе самолета вместе в аэропорту Кольцово летом этого года. На фото запечатлено, как потерпевший крушение Ту-154 рулил к военной площадке по магистральной рулежной дорожке вдоль ВПП. Рядом с ним — упавший в Якутии Ил-18. К счастью, в катастрофе с Ил-18 все находившиеся на борту выжили.

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Ту-154 Фото: Всеволод Махов

«Эти фото я сделал 6 июня, — рассказал фотограф Всеволод Махов изданию sakhapress.ru. — У нас здесь, в Екатеринбурге, аэродром совместного базирования. На северо-восточной окраине аэродрома есть военная площадка. Там много военных самолетов. А в тот день Ил-18 почему-то поставили на перрон напротив аэровокзала. Может, места не хватило».

Напомним, Ил-18 разбился в Якутии в 27 километрах от поселка Тикси 19 декабря. Все 38 человек, находившиеся на борту, выжили. Ту-154 с артистами ансамбля имени Александрова разбился накануне сразу после вылета из Сочи.

Александр Лукманов
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