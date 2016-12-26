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22 декабря 2016
12:26  26 декабря 2016 10

«Это награда детям». В Кургане, несмотря на траур, проходит губернаторская елка

Новогодняя ёлка главы города. Сургут, новый год, дед мороз
Детей не захотели лишать праздникаФото: Александр Кулаковский © URA.Ru
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В Кургане в понедельник, 26 декабря, проходит традиционное новогоднее мероприятие — губернаторская елка. Торжество не стали отменять, несмотря на то, что в стране объявлен траур из-за падения военного самолета и гибели 92 человек.

Ранее елку уже переносили из-за холодной погоды. Руководитель пресс-службы губернатора Ольга Сапожникова уточнила, что решение о проведении мероприятия приняли коллегиально. «Мы не стали отменять. Потому что приглашены особенные дети — это те, у кого родители погибли в локальных войнах, дети с ограниченными возможностями, оказавшиеся трудной ситуации, победители конкурсов и спортсмены. Для них такое мероприятие — награда», — рассказала Ольга Сапожникова в разговоре с «URA.Ru». Она также отметила, что подобное мероприятие проходит сегодня в Кремле.

Уместно отметить, что утреннее заседание правительства Курганской области было начато с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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