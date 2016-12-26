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Главные новости ЯНАО
12:33  26 декабря 2016 9

«Дочка» «Газпрома» на Ямале объяснила покупку «Мерседеса» за 30 млн рублей. «Это для вахтовиков»

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , мерседес, мерседес бенц, mercedes-benz, эмблема, mercedes
"Газпром добыча Ямбург" покупает автобус для вахтовиков за 30 млн рублейФото: pixabay.com © URA.Ru

«Газпром добыча Ямбург» объяснил покупку автомобиля за 30 млн рублей. Как заявили в пресс-службе компании, в «Мерседес Бенц» предприятие покупает автобус для вахтовиков. Речь идет о модели «Мерседес Бенц Туризмо».

Аукцион на покупку транспортного средства на 29,8 млн рублей размещен на официальном сайте госзакупок. Техзадание было прописано неконкретно — невозможно было сделать вывод о том, какого типа автомобиль необходим компании. В документации отсутствовала спецификация.

«Компания, действительно, приобрела „Мерседес-Бенц“ — междугородний автобус для перевозки вахтового персонала (месторождения расположены на расстоянии 250-300 км от Нового Уренгоя)», — рассказали «URA.Ru» в пресс-службе компании.

Как сообщалось ранее, поставить машину нужно в Москву, по адресу: г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8б. И не позднее 31 декабря 2016 года. «Поставка по настоящему договору осуществляется по статье платежного баланса «Капитальное строительство за счет собственных средств. Оборудование, не требующее монтажа», — говорилось в договоре компании.

Юлия Фролова
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