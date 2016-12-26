В авиакатастрофе в акватории Черного моря погибли более 90 россиян, в том числе девять журналистовФото: Анна Майорова © URA.Ru
Свердловчане возлагают цветы у Дома журналистов в Екатеринбурге в память о корреспондентах, погибших в авиакатастрофе Ту-154. Среди тех, кто уже приехал почтить память погибших, оказались уральские политики. В церемонии поучаствовала председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина и глава регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.
Сотрудники Дома журналистов рядом с входом в здание установили стол с черно-белыми фотографиями погибших журналистов и свечой. С самого утра, 26 декабря, коллеги по профессии, политики и просто сочувствующие граждане приносят сюда красные гвоздики.
В авиакатастрофе в акватории Черного моря погибли более 90 россиян. В их числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, Доктор Лиза, а также журналисты «Первого канала», НТВ и «Звезды»: Дмитрий Рунков, Вадим Денисов, Александр Сойдов, Михаил Лужецкий, Олег Пестов, Евгений Толстов, Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский.
«Погибли незаменимые. Среди них — наши коллеги-журналисты. Вчера вечером мне многие наши журналисты звонили и спрашивали, можно ли принести цветы. Сказал, что, конечно, можно, с утра приносят, — сказал на церемонии глава свердловского союза журналистов Александр Левин. — Это были гражданские ребята. Но, когда журналист ступает на военный путь, он становится военным, он летит на передовую. Они летели в Сирию, где ведутся военные действия, и они хорошо понимали, что может случиться. Это настоящий героизм».
Одними из первых к Дому журналистов приехали председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина и глава регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий. Единоросс, ветеран боевых действий в Чеченской республике, заявил, что не понаслышке знает о смелости военных корреспондентов. Он привез с собой фотографию, на которой запечатлено, как он участвует в интервью после удачной операции. «Я знаю, насколько они [журналисты] смелые ребята, очень активные. Помню, мы старались, чтобы они всегда находились в безопасности. Они очень смелые, любящие Родину и свое дело люди», — заметил Шептий.
Бабушкина назвала случившееся большим горем. Она поприветствовала Александра Левина и поднесла цветы к фотографиям разбившихся журналистов. «Погибли граждане нашей страны, те, кого мы знали и кого не знали. Наверное, расследуют, скажут, в чем причина. Но люди ехали с такой благородной миссией, и такая трагедия случилась. Жаль журналистов, с прискорбием узнали о гибели Доктора Лизы. Вечная память, скорбим все», — сказала Бабушкина.
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Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина почтила память свердловских журналистов Фото: Анна Майорова © URA.Ru