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23 декабря 2016
12:39  26 декабря 2016 0

На Урале 12-летний мальчик едва не зарезал отца

Клипарт., нож, уголовное дело
С ЧП будут разбираться следователиФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Златоусте двенадцатилетний мальчик тяжело ранил ножом своего отца. Факт происшествия «URA.Ru» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Конфликт в семье, глава которой является преподавателем музыкальной школы, случился в ночь на 23 декабря. 41-летнего мужчину увезли в больницу с проникающим ранением живота.

Правоохранительные органы пока не делятся деталями происшествия. «Речь идет о несовершеннолетнем. Поэтому можно сказать лишь то, что сейчас проводится самое тщательное расследование обстоятельств ЧП. Все материалы будут переданы в Следственный комитет», — добавили в полиции.

Похожий случай в 2015 году произошел в соседнем для Златоуста Миассе: 15-летний школьник зарезал мать и едва не убил отца, которые ограничили ему доступ к компьютерным играм.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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