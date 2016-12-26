{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
13:00  26 декабря 2016 0

Ройзман отменил пресс-конференцию, а Якоб — торжественный прием. Екатеринбург скорбит по погибшим в катастрофе Ту-154

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, розы, мемориал, траур, цветы
Екатеринбург скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным моремФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

В День национального траура, который объявлен указом Владимира Путина в память о погибших в авиакатастрофе на Черноморском побережье, в городах Свердловской области 26 декабря отменены все праздничные мероприятия.

Губернатор Евгений Куйвашев распорядился отменить в регионе все официальные развлекательные и праздничные мероприятия. Исключение сделано только для детских новогодних елок.

В мэрии Екатеринбурга в понедельник, 26 декабря, не состоится запланированный торжественный прием руководителей предприятий и организаций уральской столицы, посвященный итогам 2016 года, сообщает пресс-служба горадминистрации. Перенесена на другую дату торжественная церемония сдачи новоселам первого в стране многоквартирного дома, построенного с государственной поддержкой для работников бюджетной сферы в Академическом. Кроме того, отменена генеральная репетиция светового шоу «Аэрофлота» «Полетели в Новый Год». Ее дату и время организаторы обещают сообщить дополнительно.

Свою итоговую пресс-конференцию отменил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В связи с национальным трауром сегодня на всей территории России приспущены государственные флаги. Телекомпании отменили развлекательные передачи.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны, летевший в Латакию (Сирия), разбился утром 25 декабря, практически сразу после дозаправки в Сочи.

На борту самолета находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять российских журналистов — съемочные группы трех федеральных каналов. Кроме того, в катастрофе погибла исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

В районе падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров