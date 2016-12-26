13:00 26 декабря 2016 0

Екатеринбург скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

В День национального траура, который объявлен указом Владимира Путина в память о погибших в авиакатастрофе на Черноморском побережье, в городах Свердловской области 26 декабря отменены все праздничные мероприятия.

Губернатор Евгений Куйвашев распорядился отменить в регионе все официальные развлекательные и праздничные мероприятия. Исключение сделано только для детских новогодних елок.

В мэрии Екатеринбурга в понедельник, 26 декабря, не состоится запланированный торжественный прием руководителей предприятий и организаций уральской столицы, посвященный итогам 2016 года, сообщает пресс-служба горадминистрации. Перенесена на другую дату торжественная церемония сдачи новоселам первого в стране многоквартирного дома, построенного с государственной поддержкой для работников бюджетной сферы в Академическом. Кроме того, отменена генеральная репетиция светового шоу «Аэрофлота» «Полетели в Новый Год». Ее дату и время организаторы обещают сообщить дополнительно.

Свою итоговую пресс-конференцию отменил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В связи с национальным трауром сегодня на всей территории России приспущены государственные флаги. Телекомпании отменили развлекательные передачи.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны, летевший в Латакию (Сирия), разбился утром 25 декабря, практически сразу после дозаправки в Сочи.

На борту самолета находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять российских журналистов — съемочные группы трех федеральных каналов. Кроме того, в катастрофе погибла исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

В районе падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».