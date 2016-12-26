Следователь из Невьянска похитила деньги-вещдоки по делу

12:47 26 декабря 2016 13

Следователь обвиняется в краже вещдоков Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Невьянске будут судить следователя полиции майора Оксану Иванову, которая присваивала деньги, в качестве вещдоков проходивших по уголовным делам.

«Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего следователя следственного отдела МО МВД России «Невьянский» 41-летней майора юстиции Оксаны Ивановой, — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Она обвиняется по статьям «злоупотребление должностными полномочиями», «кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба» и «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, Иванова получила в апреле 2016 года сообщение о хищении у потерпевшей семи тысяч рублей. Следователь возбудила уголовное дело. А потом изъяла у подозреваемой три тысячи рублей и приобщила их в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Затем Иванова, используя свои должностные полномочия, похитила вещдоки.

Кроме того, 17 апреля 2016 года Иванова возбудила уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере». В тот же день у подозреваемого были изъяты кошелек с 19 тысячами рублей и банковская карта. После того, как подозреваемый был арестован, Иванова присвоила себе деньги из кошелька и сняла с банковской карты 29500 рублей.

«Выявили преступление, о котором идет речь, оперативники УСБ ГУ МВД по Свердловской области. Женщина была уже уволена на тот момент. Собранные материалы сыщики направили в СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Именно по материалам полиции оно было возбуждено и расследовано. Майор юстиции нарушила охраняемые законом интересы общества и государства. Если в ходе суда ее вина будет доказана, то женщину ожидает уголовная ответственность», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело направлено в суд Невьянска, следователю грозит до шести лет.