12:46 26 декабря 2016 0

Евгений Куйвашев начал пресс-конференцию с минуты молчания Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Ежегодная пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в небе над Черным морем. Журналистов, пришедших на мероприятие, сразу предупредили, что вопросы на тему авиакатастрофы они смогут задать в конце встречи с главой региона, передает корреспондент «URA.Ru».

Зайдя в зал, Евгений Куйвашев первым делом попросил журналистов встать и почтить минутой молчания память погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля Александрова, благотворителя Елизаветы Глинки, журналистов и военных.

Как передает корреспондент «URA.Ru», перед началом итоговой пресс-конференции все вопросы на тему авиакатастрофы самолета попросили задавать уже в конце встречи.

Пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева должна была состояться еще в пятницу, 23 декабря. Однако ее пришлось перенести на понедельник, 26 декабря, поскольку на эту дату была назначена большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина. Встречу с журналистами президент также перенес на день из-за похорон убитого в Турции посла Андрея Карлова.