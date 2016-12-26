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12:46  26 декабря 2016 0

Пресс-конференция свердловского губернатора началась с минуты молчания

Евгений Куйвашев на форуме Евразия. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев начал пресс-конференцию с минуты молчанияФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Ежегодная пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в небе над Черным морем. Журналистов, пришедших на мероприятие, сразу предупредили, что вопросы на тему авиакатастрофы они смогут задать в конце встречи с главой региона, передает корреспондент «URA.Ru».

Зайдя в зал, Евгений Куйвашев первым делом попросил журналистов встать и почтить минутой молчания память погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля Александрова, благотворителя Елизаветы Глинки, журналистов и военных.

Как передает корреспондент «URA.Ru», перед началом итоговой пресс-конференции все вопросы на тему авиакатастрофы самолета попросили задавать уже в конце встречи.

Пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева должна была состояться еще в пятницу, 23 декабря. Однако ее пришлось перенести на понедельник, 26 декабря, поскольку на эту дату была назначена большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина. Встречу с журналистами президент также перенес на день из-за похорон убитого в Турции посла Андрея Карлова.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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