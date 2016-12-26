12:53 26 декабря 2016 3

Правительство Курганской области ограничило использование воды из Течи Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Правительство Курганской области в понедельник, 26 декабря, установило ограничения водопользования на реке Теча в пределах региона, передает корреспондент «URA.Ru».

Как отметил начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения региона Сергей Кетов, с 1950-х годов река была выведена из всех видов водопользования. Ограничение действует в целях предотвращения вреда здоровью и жизни населения.

«Люди начали забывать об опасности. Местное население ловит в Тече рыбу, купается, использует воду для полива огородов. После „обновления“ ограничения, у местных властей появится полномочия о дополнительном информировании населения об опасности использования воды», — пояснили в пресс-службе Управления реабилитации территорий.

Река Теча загрязнена долгоживущими радионуклидами стронций-90 и цезий-137 в результате сброса жидких радиоактивных отходов ФГУП ПО «Маяк» в период 1949—1956 годов. В реку было сброшено, по разным оценкам, от 2,75 до 7 млн кюри активности.

По данным Росгидромета, в 2015 году средняя объемная активность стронция-90 в воде реки Теча в районе села Першинское Далматовского района была в 1,3 — 3,1 раза выше нормы радиационной безопасности и более чем в 3000 раз превышала фоновые уровни для рек России. Река Теча остается самой радиоактивно загрязненной рекой России. В пойменных участках загрязнена почва, а также лесной фонд. Центр защиты леса Курганской области обследовал в общей сложности около 166 тыс. га фонда, загрязнение по стронцию-90 выявлено на 98,7%. При исследовании образцов грибов с данной территории в 100% было выявлено загрязнение стронцием-90 от 1,1 — 2,5 раз. Также высокий процент загрязнения в пробах ягод и сена.