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13:23  26 декабря 2016 0

В Перми из-за траура отменили праздничные мероприятия

Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
Новогодние елки отменены, но многие спектакли состоятсяФото: Ehsan Khakbaz H. /Flickr
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Все праздничные мероприятия в Перми отменены из-за траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

«В связи с днем траура, объявленным в РФ, департамент культуры администрации Перми распорядился отменить 26 декабря все праздничные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры», — рассказали «URA.Ru» в пресс-службе мэрии. Речь не идет о спектаклях и концертах — их учреждения культуры отменяют по своему усмотрению.

Пермская краевая филармония, например, отменила концерт «Музыкальный фейерверк» ансамбля ударных инструментов «MarimbaMix». Билеты можно обменять на другие числа или вернуть в кассы. В доме народного творчества «Губерния» отменили новогодние представления «Дедушкины сказки». ТЮЗ и Театр-Театр не стали отменять спектакли, но новогодние елки в этот день не проводят. Театр оперы и балета, Театр кукол и «У моста» вообще не планировали спектаклей на 26 декабря.

Кроме того, мэрия Перми перенесла корпоратив департамента образования с 26 декабря на 13 января.

Губернатору Пермского края Виктору Басаргину не пришлось менять планов в связи с трауром. Как пояснили «URA.Ru» в пресс-службе главы региона, у него не было запланировано праздничных мероприятий на понедельник, 26 декабря.

В минувшее воскресенье, 25 декабря, упал самолет Ту-154, который направлялся в Сирию. В числе жертв крушения — члены ансамбля имени Александрова, благотворитель Доктор Лиза, журналисты.

На прошлой неделе ансамбль имени Александрова выступал на первой годовщине Пермского суворовского военного училища.

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