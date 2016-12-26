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Главные новости Свердловской области
12:50  26 декабря 2016 4

Куйвашев рассказал, при каких условиях снова займет кресло губернатора

Евгений Куйвашев на форуме Евразия. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев будет вновь избираться на пост губернатора Свердловской области только после одобрения ПутинаФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Евгений Куйвашев будет вновь избираться на пост губернатора Свердловской области только в том случае, если получит одобрение президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент «URA.Ru».

Вопрос о выборах был одним из первых на встрече Куйвашева с журналистами. «Определяющим будет доверие президента России и как только состоятся необходимые консультации — тут же приму решение», — пообещал глава региона Евгений Куйвашев.

Итоговая пресс-конференция Евгений Куйвашева, напомним, началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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