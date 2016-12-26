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23 декабря 2016
13:15  26 декабря 2016 2

Экс-главу челябинского муниципалитета отпустили из СИЗО домой

Кунашакская администрация. Челябинск., закиров вадим
Последние дни перед приговором Вадим Закиров проведет домаФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Бывшего главу Кунашакского района Вадима Закирова выпустили из СИЗО. Окончания процесса по уголовному делу о коррупции он будет дожидаться под домашним арестом, сообщили «URA.Ru» в Челябинском областном суде. Мера пресечения была изменена после рассмотрения апелляции, поданной юристами Закирова.

Экс-глава кунашакской администрации обвиняется в получении трех взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК) и мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК).

Одним из самых ярких эпизодов его правления стало приобретение под детсад за 19 млн рублей здания, категорически для этого непригодного. На этом, по версии следствия, Закиров «заработал» 2,5 млн рублей.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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