13:17 26 декабря 2016 10

Родственникам погибших артистов выплатят страховку Фото: Алексей Гущин © URA.Ru

По одному миллиону рублей страховки получат семьи артистов ансамбля Александрова, погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

Все 64 погибших при крушении в районе Сочи самолета Ту-154 члена ансамбля были застрахованы, сообщили в Фонде. Сейчас выясняется, у кого из погибших были иждивенцы, а позже с семьями погибших проведут встречи, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Минобороны РФ обещало выплатить семьям каждого погибшего при крушении самолета Ту-154 над Черным морем пассажирам компенсации в размере 5,8 млн рублей.

Как сообщала «Газета.Ru», Пенсионному фонду России поручено провести оперативное установление членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца.