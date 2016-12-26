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26 декабря 2016
13:17  26 декабря 2016 10

Семьям артистов ансамбля Александрова, погибших в авиакатастрофе Ту-154, выплатят по миллиону рублей

Клипарт , купюры, деньги
Родственникам погибших артистов выплатят страховкуФото: Алексей Гущин © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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По одному миллиону рублей страховки получат семьи артистов ансамбля Александрова, погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

Все 64 погибших при крушении в районе Сочи самолета Ту-154 члена ансамбля были застрахованы, сообщили в Фонде. Сейчас выясняется, у кого из погибших были иждивенцы, а позже с семьями погибших проведут встречи, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Минобороны РФ обещало выплатить семьям каждого погибшего при крушении самолета Ту-154 над Черным морем пассажирам компенсации в размере 5,8 млн рублей.

Как сообщала «Газета.Ru», Пенсионному фонду России поручено провести оперативное установление членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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