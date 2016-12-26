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26 декабря 2016
13:38  26 декабря 2016 0

Лужков до сих пор остается в больнице. В своем организме он обнаружил «слабое звено»

Открытая лицензия от 25.08.2015. Елена Батурина, лужков юрий, батурина елена
Юрий Лужков собирается покинуть больницу и улететь с супругой в АвстриюФото: Евгений Начитов /Flickr

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков до сих пор находится в больнице с воспалением легких, но уже во вторник, 27 декабря, собирается встать на лыжи. Журналистам, которые интересуются его самочувствием, он заявляет, что «все нормально».

В понедельник, 26 декабря, Лужкову закончат ставить капельницы, после чего обещают отпустить домой. «Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе — вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа», — рассказал РИА «Новости» Лужков.

В четырех стенах подхвативший воспаление легких бывший политик оставаться не собирается, он хочет улететь кататься на лыжах. Уже на 27 декабря у него куплен авиабилет.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков собирается встретить Новый год вместе с семьей на горнолыжном курорте в Австрии.

Ранее СМИ сообщали о том, что Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ, отмечала «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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