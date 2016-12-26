14:54 26 декабря 2016 6

Трагедии включают у людей защитные механизмы Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Многочисленные трагедии, происходящие в обществе, включают защитные механизмы у большинства россиян, но не делают людей черствее. Такое мнение «URA.Ru» в понедельник, 26 декабря, высказали опрошенные эксперты.

«На нас с вами регулярно обрушиваются все новые и новые трагедии. Я бы не сказал, что от этого все мы становимся черствее. Скорее, включаются защитные механизмы — многие начинают реагировать на такие вещи более профессионально, например, как врачи или журналисты. Для них это работа, которую они должны добросовестно выполнить», — пояснил руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, психиатр Михаил Виноградов.

По его словам, в большинстве своем люди, услышав об авиакатастрофе в Сочи, подумали: слава Богу, что это произошло не со мной. «И это вовсе не эгоизм. Человеческий организм так устроен — он пытается защититься от негатива, иначе просто выжить невозможно», — пояснил собеседник агентства.

Трагедия в небе Сочи раскололо российское общество Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Виноградов также отметил, что количество людей, радующихся или злорадствующих по поводу трагедии, в нашем обществе, как правило, остается примерно неизменным. «Такие люди были и раньше. Приходили на похороны и злословили. Просто сейчас у них стало больше трибун. Можно, к примеру, выйти в социальную сеть и написать порцию гадостей. Подобных людишек не надо преследовать, их не надо замечать. Многие из них мечтают о репрессиях — дескать, тогда они станут мучениками, пострадавшими за правду. Они стремятся к славе, пусть и таким образом, обливая грязью жертв трагедии», — отметил психиатр.

Как пояснила «URA.Ru» педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, следует исходить из того, что существуют общепринятые нормы поведения.

«Если человек считает себя частью общества, то он, конечно же, должен разделять установленные ценности. В такой ситуации, прежде всего, нужно оставаться человеком. Даже если ты не разделяешь грусть, то лучше не выступать, молчать, не идти наперекор обществу, если не хочешь быть оплеванным этим обществом.

Все-таки в такие минуты общенациональной трагедии нужно помнить, что ни в одной культуре, ни у одной цивилизации нет обычая танцевать на костях безвинно погибших людей», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, публичные люди, если они являются лидерами общественного мнения, должны формировать правильное поведение. «На них особая ответственность. Они должны и выглядеть соответственно: очевидно, что президенту или премьер-министру было бы неуместно сегодня появиться на публике в красной олимпийке», — пояснила Николаева.

По ее мнению, не надо выискивать у других «признаки неправильного поведения». «Будьте терпимее и поймите других людей», — посоветовала специалист.

Крушение Ту-154 с журналистами, артистами ансамбля песни и пляски им. Александрова, военнослужащими и главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой раскололо российское общество. В эти дни многие могли увидеть и откровенное глумление над трагедией, и искренние слезы. Появились на просторах интернета и те, кто настойчиво выискивает пользователей, которые «неправильно скорбят» — не меняют свои аватарки на горящие свечи, не постят черно-белые траурные картинки.