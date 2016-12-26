13:53 26 декабря 2016 9

Год назад "дорогу жизни" чуть-чуть подлатали, но кардинально проблема не решена Фото: Валерий Климцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на указание президента России Владимира Путина обратить внимание на ситуацию с поселком Серебрянка, оторванным от цивилизации. По словам губернатора, дорога в поселок будет сделана. Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«О дороге знаю еще с прошлого года, выделили 11 млн рублей, — заявил Евгений Куйвашев. — Вся проблема в том, что загруженность этой дороги 300 автомобилей в сутки — протяженность 50 км. На капремонт нужно 1,5 млрд рублей. Поручение найти эти средства министру транспорта уже дано. Исправим, но быстро сделать не получится — очень уж капиталоемкий проект».

Прошлой осенью в редакцию «URA.Ru» обратились жители поселка Серебрянка (находится в 55 км от Нижнего Тагила), сообщившие, что на полках магазинов в поселке закончился хлеб: из-за ужасного состояния дороги машины не могли туда проехать. Новость о Серебрянке вышла в топ-тем федеральных СМИ, журналисты окрестили поселок «свердловским Донбассом», в нем побывали съемочные группы нескольких телеканалов, которые добирались туда на внедорожниках (а корреспондент «URA.Ru» попал в поселок на пожарной машине МЧС).

Не дождавшись помощи властей, жители Серебрянки при помощи нескольких предприятий взялись самостоятельно ремонтировать свою «дорогу жизни», «залатав» самые труднопроходимые участки. Однако кардинально проблема до сих пор не решена. На днях президент России Владимир Путин на вопрос журналиста и Екатеринбурга о дороге в поселке в ходе пресс-конференции заявил, что такая ситуация недопустима. «Люди, где бы они ни жили, должны пользоваться благами цивилизации», — отметил президент.