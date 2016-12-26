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22 декабря 2016
13:50  26 декабря 2016 5

Отслужил полвека. В курганской мэрии лифт может обрушиться вместе с пассажирами

Заседание городской Думы. Курган, лифт не работает
Лифт в мэрии опечатали "от греха подальше"Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В курганской мэрии аварийный лифт выведен из эксплуатации, чтобы не подвергать угрозе жизни и здоровье людей. Такой ответ получило «URA.Ru» в ответ на официальный запрос.

Письмо подписал управляющий делами администрации Кургана Заскалькин. В нем отмечается, что лифт был опечатан 26 октября 2016 года. При этом уточняется, что лифт является собственностью территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Курганской области. «Сведениями о проведении ремонтных работ и их стоимости администрация не располагает», — говорится в письме.

О ситуации ранее сообщало «URA.Ru», по данным источников агентства, лифту около 50 лет и он давно исчерпал свой ресурс.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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