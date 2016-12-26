Минобороны определило траекторию полета разбившегося Ту-154

13:58 26 декабря 2016 7

Определена траектория полета рухнувшего Ту-154 (архивный снимок) Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Эксперты сделали анализ имеющихся данных и установили траекторию полета потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, воздушное судно упало в шести километрах от черноморского побережья.

Эксперты при исследовании брали данные объективного контроля с радиолокационных установок, сообщает «Газета.Ru».

Поисковую операцию в Черном море ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Всего в операции участвуют около 3,5 тыс. человек.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», поисковые работы на месте крушения не прекращаются, невзирая на не самые лучшие погодные условия. Согласно информации Минобороны, задачи по воздушному мониторингу обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА «Орлан-10».

Самолет Минобороны, вылетевший после дозаправки из аэропорта Адлера в Сирию, потерпел крушение 25 декабря, на его борту находились 92 человека.