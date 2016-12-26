В кинотеатрах Югры будут бороться с терроризмом

15:32 26 декабря 2016 0

В Югре хотят показывать перед фильмами в кинотеатрах антитеррористические ролики Фото: Flickr

В ХМАО перед сеансами кинофильмов будут показывать антитеррористические ролики. Такое решение принято по итогам рабочего совещания в окружном правительстве.

В совещании приняли участие руководители муниципальных управлений и департаментов культуры, а также главы подведомственных окружному депкультуры учреждений. По словам руководителя аппарата антитеррористической комиссии Югры Евгения Лейкома, ситуация с вербовкой в ряды террористических международных формирований в ХМАО остается актуальной.

По данным антитеррористического центра СНГ, средняя продолжительность жизни боевика запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ составляет 2 месяца, поэтому вербовщики ведут свою работу постоянно. Основным каналом вербовки является интернет.

В России утвержден комплексный план противодействия идеологии терроризма. Перед властями регионов поставлена задача обеспечить размещение видеороликов антитеррористического содержания в местных информационных ресурсах, а также задействовать кинотеатры.

«Начинаются новогодние и рождественские праздники, во время которых молодежь автономного округа будет активно посещать кинотеатры и информационные ресурсы. Поэтому, как руководитель аппарата антитеррористической комиссии, обращаюсь к вам с просьбой организовать показ антитеррористических видеороликов перед сеансами, а также на региональных и муниципальных каналах телевидения и в сети Интернет для предупреждения тех, против кого направлена идеологическая атака», — отметил во время совещания Евгений Лейком.

В кинотеатрах пока не готовы говорить о поддержке инициативы окружных властей. В частности, маркетолог сургутского кинотеатра «Синема парк» Екатерина Петренко рассказала «URA.Ru», что показ роликов перед сеансами у них возможен только на коммерческой основе. «У нас сеть кинотеатров по всей России и все ролики показываются централизованно. Решение должно быть принято в Москве. Пока к нам никто не обращался», — прокомментировала Екатерина Петренко.